Plano de vacinação do Paraná inclui novos grupos prioritários

A primeira etapa de vacinação no Paraná deve imunizar 4.635.123 pessoas. Essa é a nova estimativa da Secretaria da Saúde após uma atualização do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, realizada em 15 de março. A nova versão aumenta em 616.008 pessoas a previsão inicial, que era de 4.019.115 paranaenses.

Os grupos com maiores mudanças na expectativa são os caminhoneiros, que passam de 33.454 para 135.263 (+101.809 pessoas), e os trabalhadores da saúde, que vão de 272.817 para 303.026 (+30.209 pessoas).

A nova estimativa populacional do Ministério da Saúde também contempla novos grupos prioritários, que haviam tido sua inclusão anunciada em janeiro. São eles os trabalhadores da indústria e da construção civil (425.924 pessoas) e do transporte aquaviário, que atuem em empresas de navegação (1.937 pessoas).

Além disso, as Forças Armadas, antes englobadas em outros grupos prioritários, passam a ter sua própria faixa. São 14.222 pessoas nesta categoria.

Nestor Werner Junior, diretor-geral da secretaria estadual da Saúde, explica que a variação se dá por conta da metodologia de cálculo utilizada pelo Ministério da Saúde.

“Os grupos prioritários são feitos a partir de bases de dados. Como é uma estimativa, a gente não sabe efetivamente quantas doses vão ser aplicadas em cada grupo: existe recusa, a estimativa pode estar maior ou menor, as pessoas mudam de cidade. Existe uma dinâmica do dia a dia que influencia no número final, e por isso você tem alguns municípios mais adiantados e outros mais atrasados com relação à faixa etária. Como são 399 realidades, existe muita diversidade no Estado”, relatou o diretor.

VACINAÇÃO

Os trabalhadores da saúde foram o primeiro grupo prioritário a ter sua vacinação iniciada. Nesta semana, a aplicação da primeira dose chegou a 88% da população do grupo.

A expectativa da secretaria estadual da Saúde é vacinar toda a população acima de 60 anos em abril e avançar para todos os grupos prioritários até maio.

Já foram aplicadas 750.616 primeiras doses e 208.187 doses de reforço das vacinas até a tarde desta sexta-feira (26). A partir de sábado (27), o Paraná deve iniciar a vacinação de pessoas acima de 65 anos.

Depois dos idosos, o objetivo é avançar para os grupos de trabalhadores da educação e da segurança. “A partir do planejamento da Secretaria da Saúde, a ideia é chegar a esses dois grupos extremamente importantes para a nossa sociedade: a polícia, que já está na linha de frente de atuação contra o coronavírus há um ano, e os educadores, porque queremos retornar às aulas com segurança o quanto antes”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A expectativa do Estado é de acelerar a vacinação para imunizar uma maior parcela da população com a primeira dose – inclusive aumentando a escala de aplicação das doses de domingo a domingo, conforme campanha lançada pelo governador.

Com o maior fluxo de produção de vacinas por parte do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, o Paraná deve receber pelo menos 300 mil doses de vacinas por semana.

Confira o novo arquivo e as novas estimativas populacionais do Plano Estadual de Vacinação:

Novos grupos:

Trabalhadores de transporte aquaviário: 1.937 pessoas

Trabalhadores industriais: 425.924 pessoas

Forças Armadas: 14.222 pessoas

Números atualizados dos outros grupos prioritários do Plano Estadual de Vacinação:

1. Pessoas com 60 anos ou mais, institucionalizadas

Antes: 12.224

Atualizada: sem alteração

2. População indígena em terras indígenas demarcadas

Antes: 10.565

Atualizada: 10.559 (-6)

3. Trabalhadores da saúde que atuam em serviços de saúde

Antes: 272.817

Atualizada: 303.026 (+30.209)

4. Pessoas de 80 anos ou mais

Antes: 250.630

Atualizada: sem alteração

5. Pessoas de 75 a 79 anos

Antes: 215.843

Atualizada: sem alteração

6. Pessoas de 70 a 74 anos

Antes: 321.432

Atualizada: sem alteração

7. Pessoas de 65 a 69 anos

Antes: 439.203

Atualizada: sem alteração

8. Pessoas de 60 a 64 anos

Antes: 554.705

Atualizada: sem alteração

9. Pessoas em situação de rua

Antes: 3.391

Atualizada: sem alteração

10. Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento e Forças Armadas

Antes: 30.685

Atualizada: 22.853 (-7.832)

11. Comorbidades

Antes: 1.172.812

Atualizada: sem alteração

12. Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento)

Antes: 210.897

Atualizada: 223.167 (+12.270)

13. Pessoas com deficiência institucionalizadas

Antes: 482

Atualizada: sem alteração

14. Pessoas com deficiência permanente severa

Antes: 400.682

Atualizada: sem alteração

15. Quilombolas, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas

Antes: 8.944

Atualizada: 9.631 (+687)

16. Caminhoneiros

Antes: 33.454

Atualizada: 135.263 (+101.809)

17. Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e ferroviário de passageiros

Antes: 14.612

Atualizada: 41.466 (+26.854)

18. Trabalhadores de transporte aéreo

Antes: 469

Atualizada: sem alteração

19. Trabalhadores portuários

Antes: 3.102

Atualizada: 9.627 (+6.525)

20. População privada de liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança)

Antes: 61.465

Atualizada: sem alteração

21. Trabalhadores do sistema prisional

Antes: 701

Atualizada: 4.109 (+3.408)

Total Paraná

Antes: 4.019.115

Atualizada: 4.635.123 (+616.008)