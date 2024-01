Pesquisa constata 100 por cento de aprovação no atendimento ao autista em CM

Pesquisa de satisfação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde constatou aprovação de 100 por cento no atendimento prestado pelo AMPARA, que é um centro especializado para esse serviço pelo SUS. O questionário foi respondido pelos familiares de crianças autistas atendidas no local, inaugurado em abril de 2022.

Todos os familiares que responderam a pergunta aprovaram o atendimento. Também é de 100 por cento o nível de satisfação em relação a estrutura e localização do imóvel, que fica na área central, próximo da Secretaria Municipal de Saúde. Um total de 84,4 por cento afirmaram que o paciente apresentou melhora significativa a partir do atendimento especializado e 15,6 por cento apresentou melhora discreta.

“Os profissionais estão de parabéns! Meu filho ama vir aqui na clínica, só

teve melhora desde que começou o tratamento no AMPARA. Eu agradeço cada dia pela clínica que abriu e os profissionais que estão tratando meu filho”, escreveu uma das mães que responderam o questionário.

O AMPARA é uma clínica estruturada para o acompanhamento gratuito não apenas da criança com o espectro do autismo como da família. Antes de ser instalado, esse atendimento era feito por convênios com clínicas particulares e na APAE.