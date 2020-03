Paraná tem mais nove casos confirmados da doença

A Secretaria da Saúde do Paraná confirmou em boletim emitido nesta quinta-feira (19) mais nove casos de novo coronavírus, todos em Curitiba. São cinco mulheres e quatro homens com idades entre 22 e 81 anos, que estiveram em São Paulo, Itália e Espanha.

Agora são 23 casos confirmados no Paraná. Além disso, a Secretaria da Saúde tem atualmente 146 casos em investigação e 122 descartados no Estado, totalizando 291 notificações. Entre as confirmações, 17 são de Curitiba, dois de Cianorte e um de Campo Largo, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina. No informe desta quinta-feira, os municípios de Guaratuba, Paranaguá, Renascença, Arapongas, Faxinal e Toledo, aparecem na lista dos locais com casos suspeitos da doença.

Outros quatro casos possíveis poderão ser confirmados em Curitiba. Os pacientes realizaram os testes em laboratórios privados ainda não habilitados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/PR)

LABORATÓRIOS

A Secretaria da Saúde informa que atualmente o Paraná possui dois laboratórios privados habilitados para testagem de coronavírus.

Os profissionais do Lacen/PR seguem em contato com demais unidades a fim de habilitá-las para agilizar o processo de confirmação de casos.

BOLETIM

Segundo a Secretaria da Saúde, o sistema do Ministério da Saúde utilizado para atualização de casos segue instável durante essa semana. Sem acesso ao sistema, a secretaria estadual não tem como descartar novos casos, tampouco analisar e indicar em quais municípios estão localizados os novos suspeitos.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde e por secretarias municipais podem ser divergentes.

Agência Estadual de Notícias