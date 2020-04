Paraná tem 1063 pacientes confirmados e 58 óbitos por Covid-19

A Secretaria da Saúde do Paraná, em informe epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (22), registra mais 38 confirmações e cinco óbitos pelo novo coronavírus. Falecimentos foram registrados em Curitiba, Londrina e São João do Ivaí.

O Paraná tem agora 1063 pacientes confirmados e 58 óbitos por Covid-19. O número de pessoas recuperadas chega a 502, somando Curitiba e os demais municípios do Estado.

Os novos casos a Covid-19 são de 20 mulheres e 18 homens confirmados nas últimas 24 horas. Atualmente há casos de pacientes em 111 municípios do Estado.

Os novos casos estão são de Araucária (1), Pinhais (1), Curitiba (7), Ponta Grossa (1), Verê (1), Boa Vista da Aparecida (1), Campo Mourão (2), Querência do Norte (1), Santa Cruz de Monte Castelo (1), Nova Londrina (1), Amaporã (5), Planaltina do Paraná (1), São João do Caiuá (1), Nova Esperança (5), Paranacity (1), Floresta (2), Maringá (1), Londrina (1), Telêmaco Borba (3), Imbaú (1).

Três pacientes que residiam em Curitiba faleceram, três homens com 73, 85 e 93 anos de idade. Em São João do Ivaí o paciente que faleceu foi um homem de 61 anos e em Londrina, uma mulher de 82 foi a óbito em decorrência da doença. Todos os cinco já estava internados.

Agência Estadual de Notícias