Paraná recebeu mais 63 mil vacinas contra a Covid-19 nesta quarta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta quarta-feira (15) mais 63.180 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech. O voo LA-3443 desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 12h55.

Ainda não há confirmação se os imuzantes serão destinados à primeira ou segunda dose. A Sesa aguarda a divulgação do Informe Técnico do Ministério da Saúde para definir a descentralização das vacinas. As doses foram encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) onde serão conferidas e armazenadas até que sejam distribuídas para todas as regiões do Estado.

Esta é a segunda remessa que o Paraná recebe nesta semana. Na segunda-feira (13), 303 mil doses foram enviadas ao Estado, integralmente para primeira aplicação (D1) na população adulta. Os imunizantes foram enviados para as 22 Regionais de Saúde nesta terça-feira (14).

VACINÔMETRO

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, 11.910.383 doses foram aplicadas no Estado, destas 7.713.003 D1, 322.052 doses únicas (DU) e 3.875.328 segundas doses (D2). Entre D1 e DU, o Paraná já atingiu 92,1% da população adulta estimada em 8.720.953 pessoas.