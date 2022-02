Paraná recebe mais 294,8 mil vacinas contra a Covid-19

Mais 294.840 vacinas da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 desembarcaram na noite desta nesta quinta-feira (24) no Estado. Elas fazem parte da 90ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e são destinadas para a segunda dose da população acima de 12 anos.

A remessa foi divida em três lotes, que chegaram em diferentes voos e horários durante o dia. O primeiro aterrissou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 13h50. O segundo lote chegou no final do dia, às 18h45, e à noite, no voo LA3430, a carga foi finalizada.

Os imunizantes foram conferidos e armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba. Nesta quinta-feira (24), também foram recebidas outras 914.750 doses de vacinas, sendo 349.150 da Janssen para dose de reforço (D3) e 565.600 CoronaVac pediátrica.

O Estado recebeu, somente nesta semana, imunizantes da Janssen, AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac infantil, totalizando 1.885.790 doses. Nesta sexta-feira (25) a Sesa inicia a distribuição para as Regionais de Saúde.

“Teremos o feriado de Carnaval, que se inicia a partir de amanhã. Quem estiver com o esquema vacinal atrasado ou precisa vacinar suas crianças, aproveite a data e tenha a iniciativa. Vamos nos proteger do coronavírus. Essa é a única defesa que temos no momento, além das medidas como a higienização das mãos, uso de máscaras e álcool em gel”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Agência Estadual de Notícias