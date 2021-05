Paraná passa de 2 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19

De cada dez vacinas recebidas pelo Paraná do Ministério da Saúde e distribuídas aos municípios, oito já estão nos braços dos paranaenses. “É uma grande alegria saber que, a cada dia que passa, mais pessoas são imunizadas no Estado. Cada marca que atingimos é um passo a mais para vencer a pandemia de Covid-19”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Os municípios têm sido nossos grandes parceiros, com profissionais comprometidos para fazer a vacinação acontecer. O Estado garante os insumos e a logística, o governo federal envia as doses dos imunizantes e cada município disponibiliza sua estrutura e a melhor estratégia para vacinar os paranaenses”, acrescentou o governador.

O Estado já entregou 3,7 milhões de doses aos municípios. As mais de 2 milhões de vacinas aplicadas correspondem a 80,3% das 2,5 milhões destinadas para a primeira dose. Também foram aplicadas 88,4% das 1,2 milhão de vacinas enviadas para serem usadas como dose de reforço, um total de 1.079.531.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Com a marca atingida nesta terça-feira, o Paraná já vacinou com a primeira dose cerca de 92% das pessoas com 60 anos ou mais, além de um número maior de trabalhadores de saúde do que o previsto inicialmente no Plano Estadual, já que novos profissionais estão contratados para fazer frente à doença.

Até agora, 1.644.374 idosos tomaram a primeira dose, sendo que 807.970 também já receberam a segunda. Nos profissionais de saúde, foram aplicadas 325.751 primeiras doses e 247.570 segundas doses. Também já foi imunizada grande parte das pessoas idosas institucionalizadas, pessoas com deficiência em instituições inclusivas, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.

Desde o mês passado, a vacina também está sendo aplicada nos trabalhadores das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, sendo que 9.808 profissionais já receberam a primeira dose.

Com a vacinação atingindo grande parte do público idoso, o Estado passou, então, a vacinar pessoas com idade entre 18 e 59 que tenham comorbidades, além de gestantes e puérperas, e pessoas com deficiência permanente grave. A Secretaria da Saúde começa agora a distribuir as vacinas que serão aplicadas nos profissionais da educação, ação paralela ao retorno gradativo das aulas presenciais no Paraná.