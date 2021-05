Paraná deve receber mais 413,8 mil vacinas contra a Covid-19

O Paraná deve receber 413.880 doses de vacina contra a Covid-19 nos próximos dias. As informações são do 18º informe técnico da 20ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. Segundo o documento, o Estado receberá 374.100 doses do imunizante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e 39.780 da vacina Comirnaty/Pfizer.

De acordo com a pasta, 229.100 doses da AstraZeneca devem ser aplicadas como segunda dose (D2) em pessoas de 60 a 64 anos e 65 a 69 anos seguindo a complementação do esquema vacinal iniciado na 13ª e 14ª pauta e 145 mil são direcionadas para a primeira dose (D1) do grupo de comorbidades e pessoas com deficiência. As da Pfizer são D1 para comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência.

A data de recebimento dos imunizantes ainda não foi confirmada, mas o Estado já prepara a logística de distribuição das doses. “Nossa prioridade é que as vacinas cheguem até a população no menor tempo possível. As equipes já estão definindo como será feita a separação destes imunizantes para envio as Regionais de Saúde”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Até o momento, 4.491.120 doses já foram enviadas pelo governo federal e com este novo envio o Estado irá somar 4.905.000 doses. Segundo o Vacinômetro, até a manhã desta segunda-feira (17) mais de 3,2 milhões de doses haviam sido aplicadas no Paraná, sendo 2.101.159 como D1 e 1.099.105 como D2.

“Pedimos a colaboração dos municípios para que vacinem de domingo a domingo, se possível em horários estendidos e que sigam as recomendações do Ministério da Saúde para aplicação e priorização dos grupos”, acrescentou Beto Preto.

Agência Estadual de Notícias