Paraná descentraliza vacinas da Pfizer para 77 municípios; lote contém doses do Ensino Superior

O Governo do Estado continua o processo de descentralização das vacinas contra a Covid-19 para todas as regiões do Paraná e enviará nesta sexta-feira (11) 145.080 doses da Pfizer/BioNTech para 77 municípios das 22 Regionais de Saúde.

Nesta distribuição, serão contemplados os grupos de comorbidades (45.096 doses), deficiência permanente (28.554 doses), trabalhadores da educação básica (29.988 doses), trabalhadores da assistência social (16.500 doses), trabalhadores portuários, após ajuste populacional (2.598 doses), trabalhadores do transporte aéreo, após ajuste populacional (198 doses) e trabalhadores do ensino superior (22.146 doses).

O quantitativo inclui a reserva de 10% que deve ser utilizada para perdas técnicas e físicas, falha no transporte ou quebra de frascos. A Secretaria não orienta que as equipem iniciem novos esquemas vacinais com este saldo.

“A orientação do governador Ratinho Junior é de disponibilizar as vacinas para todos os municípios do Estado dentro de um esquema veloz e organizado, e a Sesa tem trabalhado na logística de distribuição para viabilizar mais doses para diferentes cidades”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

ENSINO SUPERIOR

As 22.146 doses do Ensino Superior serão encaminhadas para 69 municípios de 21 Regionais de Saúde. Com essa quantidade, será possível imunizar cerca de 35% do grupo prioritário, estimado em cerca de 57 mil pessoas.

Pela orientação do Plano Nacional, nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a instituição ou a apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino. Os municípios farão a definição do escalonamento.

PORTUÁRIOS E AÉREOS

As 2.598 doses para portuários serão encaminhadas para Paranaguá, onde serão aplicadas nos trabalhadores que ainda não receberam a primeira vacina. As doses dos trabalhadores do setor aéreo são destinadas a Curitiba.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Serão contemplados nessa remessa trabalhadores da Assistência Social de 76 municípios das 22 Regionais, o que engloba cerca de 30% do total.

PFIZER

Os imunizantes da farmacêutica norte-americana possuem instruções de operacionalização diferenciadas e devem ser diluídas em soro fisiológico antes da aplicação, além da necessidade de utilização do conjunto de seringas específicas de 1ml. De acordo com a orientação do 21º Informe Técnico do Ministério da Saúde, as doses da Pfizer podem permanecer armazenadas por até 31 dias à temperatura de 2º a 8º C, desde que o transporte dos imunizantes seja realizado em até 12 horas, dentro da mesma temperatura.

Ao todo 360.360 doses da Pfizer já foram enviadas ao Paraná. Elas começaram a ser distribuídas pela Capital, conforme programação original do Ministério da Saúde, e foram sendo descentralizadas para cidades de grande e médio porte paulatinamente ao longo dos últimos meses.

VACINÔMETRO

Segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) o Paraná aplicou até as 13h desta quinta-feira (10) 4.221.780 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 2.972.223 primeiras doses e 1.249.557 segundas doses. O Estado é osexto que mais aplicou vacinas em termos gerais até o momento.

