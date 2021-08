Paraná confirma mais dois casos e um óbito pela variante delta

Assim que o relatório é enviado pela Fiocruz, a Secretaria da Saúde entra em contato com as Regionais de Saúde, que por sua vez comunicam os municípios de residência dos casos confirmados para iniciarem a investigação epidemiológica. Este processo inclui dados desde o início dos sintomas, a realização do exame, se houve internação e se o caso é considerado como cura ou óbito. Até agora, 770 amostras do Paraná já foram sequenciadas pela Fiocruz e 460 aguardam resultado.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

O Paraná confirmou a transmissão comunitária da variante delta no dia 28 de julho. O conceito é definido quando o contágio entre pessoas ocorre no mesmo território, entre indivíduos sem histórico de viagem e sem que seja possível definir a origem da transmissão.

GERAL

Ao todo, o Paraná já confirmou 58 casos e 19 óbitos pela variante delta, sendo 11 casos e um óbito em Fernandes Pinheiro, nove casos e dois óbitos em Curitiba, quatro casos e dois óbitos em Apucarana, quatro casos e dois óbitos em São José dos Pinhais, três casos e três óbitos em Piên, quatro casos e dois óbitos em Araucária, dois casos e dois óbitos em Irati, dois casos e dois óbitos em Imbituva, um caso e um óbito em Mandaguari, dois casos e um óbito em Campo Largo, dois casos em Piraquara, dois casos em Pinhais, dois casos em Fazenda Rio Grande e um caso e um óbito em Campo Magro. Além de um caso em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Agudos do Sul, Campina Grande do Sul, Colombo, Campo Mourão, Francisco Beltrão e Rolândia.