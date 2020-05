Paraná chega a 2.810 casos confirmados e 141 óbitos

O informe epidemiológico da Covid-19 emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta quinta-feira (21), divulga o acumulado de 2.810 casos confirmados no Paraná. São 194 a mais do que o registrado no dia anterior. Também traz mais quatro óbitos, chegando ao total de 141 falecimentos no Estado, em decorrência da doença.

ÓBITOS

Os quatro pacientes que faleceram são dois homens e duas mulheres. Uma moradora de Luiziana, de 62 anos, que faleceu em 18 de maio, e outra de Fazenda Rio Grande, que tinha 85 anos e morreu dia 21. Um homem de 89 anos, de Curitiba, morreu no dia 18, e outro que morava em Pinhais, de 76 anos faleceu dia 20.

INTERNADOS

188 pessoas que têm diagnóstico positivo para o novo coronavírus estão internadas. São pacientes que usam leitos na rede privada e também do Sistema Único da Saúde (SUS).

Das 188 pessoas, 107 estão em enfermaria (72 no SUS e 35 na rede particular) e 81 em UTI (50 SUS e 31 na rede particular). As informações desses pacientes são coletadas junto ao Sistema Estadual de Regulação Care-PR e às secretarias municipais de saúde, sendo consolidadas na planilha de monitoramento da Diretoria de Gestão em Saúde da Secretaria Estadual.

MUNICÍPIOS

Hoje, 201 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2. Em 52 municípios há registro de óbitos pela Covid-19.

As novas confirmações são nas cidades de Alto Paraíso (1), Amaporã (2), Apucarana (1), Araucária (1), Assaí (1), Assis Chateaubriand (1), Bela Vista do Paraíso (1), Cambé (2), Campina Grande do Sul (2), Capitão Leônidas Marques (1), Cascavel (9), Centenário do Sul (1), Cianorte (3), Colombo (1), Cornélio Procópio (1), Curitiba (35), Douradina (1), Doutor Camargo (1), Fazenda Rio Grande (5), Foz do Iguaçu (4),Francisco Beltrão (4), Goioxim (1), Ibema (1), Imbituva (2), Ivaí (1), Jacarezinho (3), Jataizinho (1), Laranjeiras do Sul (1), Lobato (1), Londrina (34), Mandaguaçu (2), Maringá (5), Matelândia (1), Matinhos (1), Missal (1), Palmas (2), Paranaguá (2), Paranavaí (3), Pinhais (4), Piraquara (4), Ponta Grossa (5), Pontal do Paraná (1), Quarto Centenário (1), Quitandinha (4), Ribeirão do Pinhal (1), Rio Negro (1), Santa Fé (1), Santa Mariana (1), Santa Tereza do Oeste (1), São João do Caiuá (1), São José dos Pinhais (7), Sapopema (1), Sarandi (2), Saudade do Iguaçu (5), Tamboara (7), Telêmaco Borba (1), Terra Rica (1), Toledo (3), Tuneiras do Oeste (1) e Umuarama (1).

FORA DO PARANÁ

Cinco novas confirmações de residentes de fora do Paraná estão no informe desta quinta-feira (21). São residentes de Euclides da Cunha Paulista, dois de Pereira Barreto e dois de Rosana, todas cidades do estado de São Paulo.

Somando aos demais, são 45 pacientes confirmados para Covid-19 não residentes no Paraná. Três pessoas que foram atendidas no Paraná e residem fora do estado foram a óbito.

AJUSTE

Um caso confirmado na data de 13/5 como residente em Curitiba foi transferido para Campina Grande do Sul.

Confira oinforme completo desta quinta-feira.

Agência Estadual de Notícias