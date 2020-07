Pandemia de covid-19 derruba doações de sangue em 35%

O Hemonúcleo de Campo Mourão está tendo dificuldades para manter o seu estoque de sangue durante o período de pandemia causada pelo coronavírus. A queda nas doações chega a 35%, segundo a direção da unidade.

Muitos doadores estão com medo de ir ao Hemonúcleo, mas a direção tem tomado as medidas de segurança. “Adotamos todas as precauções de distanciamento de acordo com a normas de prevenção: suporte de álcool gel com acionamento com pedal, tapete sanitizante na entrada do Hemonúcleo, cadeiras marcadas, atendimento com hora marcada e aferição de temperatura corporal”, informa o chefe do Hemonúcleo, Reginaldo Rigueti Gomes.

Ainda para evitar aglomeração, as doações estão sendo feitas por agendamento, por meio do link www.saude.pr.gov.br/pagina/doacao-de-sangue Ou ainda pelos seguintes telefones: (44) 3525-1102, ou 99878 3811.