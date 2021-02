Oftalcam: Centro Oftalmológico de Campo Mourão é referência no tratamento ocular

Buscando acompanhar os inúmeros avanços tecnológicos e tratamento humanizado e de qualidade, um grupo de Oftalmologistas se uniu para abertura de uma clínica que pudesse oferecer todos os tipos de atendimento, desde procedimentos simples, a tratamentos de alta complexidade.

Foi assim que nasceu a Oftalcam – Centro Oftalmológico de Campo Mourão, localizada na rua São Paulo, em frente ao hospital da Unimed (antigo hospital Policlínica).

A médica oftalmologista Andréia Lavagnoli Poliseli, disse que o grande diferencial da Oftalcam é o atendimento humanizado e personalizado, além do investimento em aparelhos de alta tecnologia, aliado ao atendimento de profissionais renomados no Paraná. Neste espaço serão realizados exames e tratamentos, incluindo os a laser e cirurgias.

“Outro diferencial é o espaço, por ser amplo, terá o centro cirúrgico agregado, evitando a necessidade do paciente ser encaminhado para o hospital. No mesmo local, serão feitas cirurgias de catarata, córnea e retina. Isso gera comodidade para os pacientes. Era o espaço e o atendimento que faltava para a região Centro-Oeste do Paraná”, disse Andréia.

Por concentrar todo tipo de procedimento em um mesmo local, o atendimento terá mais agilidade e acolhimento, contando ainda com toda uma equipe da parte oftalmológica, desde auxiliares a enfermeiras. “Todos estão sendo preparados para atuar nessa especialidade”, afirma.

A sociedade inclui, além da Dra. Andréia, os médicos Celso Casela Júnior, Simone R. V. Maia, Paulo Igor Rauen e Clodomir Carvalho, todos eles já possuem seus próprios consultórios.

“Haverá atendimento todos os dias, e a Oftalcam já possui parcerias com os convênios da Unimed, Coamo, Sanepar, Copel e Cisconcam, entre outros. Esta nova proposta garante atendimento para a nossa cidade e região o que evita o deslocamento das pessoas para outros lugares como Maringá, Cascavel e Umuarama, além de outras. A Oftalcam transformará o atendimento oftalmológico da nossa região”, completou.

O Centro Cirúrgico está em fase de construção, com previsão de iniciar o atendimento nos próximos meses.