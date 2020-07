Novo decreto estende delivery e fecha supermercados aos domingos

Diante do aumento de casos de coronavírus em Campo Mourão, a prefeitura editou um novo decreto, com medidas mais rígidas para o enfrentamento à doença.

A principal delas é o fechamento aos domingos de supermercados, mercados, mercearias, feiras, padarias, peixarias, açougues, quitandas e similares. De segunda a sábado, o funcionamento está autorizado das 8 às 21 horas, desde que respeitadas todas as medidas de segurança sanitárias.

Por outro lado, o serviço de delivery foi flexibilizado, com horário estendido até as 23h30. O comércio será mantido com horário das 10h às 16h, porém, neste sábado o atendimento será apenas das 9h às 14h.

A partir desta sexta-ira, o atendimento presencial em restaurantes, bares, lanchonetes, petiscarias e sorveterias, praças de alimentação de supermercados, disque bebidas, lojas de conveniência, ambulantes e demais estabelecimentos congêneres está autorizado das 8 às 17 horas.

Aos domingos só será permitido entregas em domicílio e sistema drive thru. Esse sistema fica permitido até as 23h30, todos os dias, não estando sujeito ao toque de recolher do decreto anterior.

“Nossa preocupação aumentou porque todos os meios de comunica e pesquisar afirmam que julho e agosto será o período de maior dificuldade, por isso temos que nos antecipar a tudo que venha acontecer. Várias regiões já decretaram lockdown e isso pode acontecer em Campo Mourão se a gente não diminuir os casos de contaminação”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.