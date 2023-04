Mutirões de consultas reduzem filas de espera na Saúde

Somente nos primeiros quatro meses de 2023 a Secretaria Municipal de Saúde já realizou sete mutirões de consultas para reduzir as filas de pacientes nas especialidades com maior demanda. No fim de semana foram mais de 200 pacientes de Oftalmologia, atendidos no Centro de Especialidades, no Lar Paraná. O próximo mutirão, também de Oftaltmo, já está agendado para os dias 6 e 7 de maio, no mesmo local.

A maior demanda é na Oftalmologia, que em 2023 atendeu mais de 1.000 pacientes somente nos mutirões. “Conseguimos zerar filas em algumas especialidades e de oftalmologia conseguimos zerar as filas das UBS Centro Social Urbano e Alvorada”, relata o servidor Ailson Ribeiro, responsável pelos agendamentos.

Para os mutirões a Secretaria entra em contato antecipadamente com os pacientes pela ordem da fila de espera. “A partir dessas consultas damos andamento no atendimento conforme a necessidade de cada paciente”, explica a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.