Mutirão de oftalmologia atendeu mais 220 pacientes

Mais 220 pacientes que aguardavam consultas oftalmológicas foram atendidos no sábado e domingo em um novo mutirão, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde junto com a FSS- Soluções em Saúde. O atendimento foi realizado na Central de Especialidades, no Lar Paraná.

“Só neste ano já fizemos outros dois mutirões, além de consultas de rotina. Ainda temos uma grande fila de espera e o município está trabalhando para resolver essa situação, que hoje é um dos nossos principais gargalos”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele ressalta que a partir dessas consultas o município dará andamento no atendimento com agendamento conforme a necessidade de cada paciente. “Uns necessitam cirurgia, outros de óculos ou outros exames”, esclarece. Para realizar o mutirão a Secretaria de Saúde entra em contato com os pacientes pela ordem da fila de espera.