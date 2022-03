Município segue decreto estadual e dispensa uso de máscara em espaços abertos

Decreto que será publicado nesta sexta-feira (18) no órgão oficial eletrônico do município dispensa o uso obrigatório de máscara em espaços abertos (ao ar livre). As novas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 seguem o decreto do governo do Estado, em vigor desde 16 de março.

Nos espaços de acesso ao público continua mantida a obrigatoridade do uso obrigatório de máscaras de proteção facial em ambientes fechados, conforme protocolos sanitários das secretarias de Saúde do Estado e do município.

Também está dispensado o uso as crianças menores de 12 anos. Continua obrigatório o uso de mascaras para indivíduos que apresentem sintomas da Covid-19, seja em ambientes fechados ou abertos.