Município necessita mais três médicos para o Estratégia Saúde da Família

A Secretaria Municipal de Saúde necessita contratar mais três médicos para prestar serviços no Estratégia Saúde da Família (ESF). Eles vão atuar para suprir necessidades das Unidades Básicas de Saúde. O valor do salário é R$ 12 mil para 40 horas semanais, mediante contratação por pessoa jurídica.

“Temos urgência e precisamos que eles apresentem a documentação para concluirmos o processo de contratação para que comecem a trabalhar”, explicou a diretora da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Corchak.

Campo Mourão conta com 21 equipes do ESF, que é um programa do governo federal em parceria com os municípios. A equipe é composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem (ou técnico de enfermagem) e agente comunitário de saúde.