Município necessita contratar médicos clínicos gerais para o ESF

O município de Campo Mourão continua com credenciamento aberto para contratação de três médicos clínicos gerais para atuar nas Unidades Básicas de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família (ESF).

“Temos urgência nessa contratação porque aumentou muito a demanda de atendimento e não temos profissionais disponíveis no nosso quadro”, informa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. O salário mensal é de R$ 15.500,00, para uma carga horária de 40 horas semanais.

Campo Mourão conta com 21 equipes do ESF, que é um programa do governo federal em parceria com os municípios. A equipe é composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem (ou técnico de enfermagem) e agente comunitário de saúde.

Interessados devem entrar em contato pelo telefone (44) 3518-1631, falar com Marcos.