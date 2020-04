Município adotou várias ações e investimentos para enfrentamento do Covid-19

Além do decreto com medidas de restrição e isolamento social, o município de Campo Mourão adotou uma série de ações voltadas ao enfrentamento do Coronavírus. Entre elas o reforço com servidores que ocupam cargos comissionados em outras secretarias na Fiscalização e orientação quanto ao cumprimento das medidas. O Procon também direcionou a fiscalização para averiguar preços praticados pelo comércio nesse período e cumprimento do decreto.

Na área da Saúde o município trabalhou junto ao governo do Estado para o credenciamento de novos leitos de UTI e de enfermaria na Santa Casa, assim como na aquisição de novos equipamentos. Para as tomadas de decisões foram formados dois comitês, com participação de profissionais da área. “Junto aos demais prefeitos da região articulamos para destinação de R$ 1 milhão das prefeituras para investir no hospital”, lembrou o prefeito Tauillo Tezelli.

Outra medida foi a redução de 20 por cento dos salários do prefeito, vice, secretários e diretores durante o período, assim como estruturação da UPA 24 horas exclusivamente para atendimento de doenças respiratórias. Aos servidores diretamente envolvidos no atendimento da Covid-19 foi concedido adicional de insalubridade de 40 por cento a partir do pagamento do mês de abril. Também foram contratados mais médicos, enfermeiros e auxiliares e realizado serviço de higienização em espaços de saúde.

Na área de assistência social também foram várias ações, desde o atendimento e abrigo a moradores em situação de rua a autorização para contratação de costureiras para confecção de 100 mil máscaras que serão distribuídas à população. Clubes de mães também estão fazendo máscaras para funcionários municipais.

O Provopar municipal encabeçou a campanha Corrente do Bem para arrecadação de cestas básicas junto a sociedade. O que é arrecadado é repassado à Secretaria de Ação Social para serem repassadas às famílias necessitadas através dos CRAS. Uma parte também foi entregue a algumas entidades assistenciais. Até a semana, a Secretaria de Ação Social entregou cerca de 1.100 cestas básicas.

A Secretaria da Educação distribuiu mais de dois mil kits de alimentos para famílias de alunos beneficiadas por programas sociais nos meses de março e abril, por conta da ausência de aulas presenciais. Enquanto as aulas continuam suspensas, o município mantém o acompanhamento pedagógico pelo portal da prefeitura.