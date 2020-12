Mulher de 63 anos é mais uma vítima da Covid-19 em CM

Campo Mourão registrou a 54ª morte pela covid-19 na manhã desta segunda-feira. A vítima, uma mulher de 63 anos, que estava internada no hospital Santa Casa, desde o dia 1º de dezembro.

Neste domingo, Campo Mourão confirmou mais 18 casos, totalizado 3.050 desde o início da pandemia. Ainda no boletim de ontem, foram 27 recuperados, além de 286 suspeitos e 743 monitorados.

A taxa de ocupação da UTI Covid (SUS) está em 92%. A ala de convênio está com 83% de ocupação. A nível regional ocorreram mais duas mortes no fim de semana, em Farol (que tem 3 óbitos no total) e em Corumbataí do Sul (2). Agora são 157 óbitos pela doença na região. O total de contaminados pela doença foi a 7.831.