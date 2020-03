Morre paciente com suspeita da Covid-19 em CM

Morreu no início da tarde desta terça-feira, no hospital Santa Casa de Campo Mourão, o idoso Gabriel Golim, de 72 anos, paciente que era tratado com suspeita de coronavírus.

Segundo as informações, ele estava internado desde a última sexta-feira na Santa Casa. O hospital enviou o exame para o Laboratório Central de Curitiba, mas o resultado ainda não foi divulgado.

Golim não teria viajado para cidades que enfrentam a epidemia da doença. A Santa Casa mantém seis pessoas internadas na UTI com a doença ou com suspeita. Campo Mourão confirmou ontem o quarto caso de Covid-19 e a recomendação da Prefeitura é que as pessoas se mantenham em isolamento.

A superintendente da Santa Casa, Lucineia Scheffer disse que o hospital deverá seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação ao sepultamento, sem velório. “Infelizmente temos que seguir o protocolo da OMS e proceder o enterro sem velório. Se o resultado do exame já tivesse saído e desse negativo, poderia até ser feito o velório com poucas pessoas”, afirma ela.