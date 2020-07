Morre mais um idoso no Lar dos Velhinhos pela covid-19

A pandemia do novo coronavírus fez mais uma vítima no Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan, em Campo Mourão. Um idoso de 75 anos, com várias outras comorbidades, acabou morrendo ontem à noite, na UTI do Hospital Santa Casa.

Ele morava no abrigo há mais de dez anos e estava internado deste o dia 15 de julho. Foi o segundo óbito pela covid-19 na instituição. No dia 17 de julho, outro idoso da mesma idade também não resistiu à doença.

O Lar dos Velhinhos foi alvo do coronavírus nos últimos dias. Além do segundo óbito, outros 27 estão confirmados com a doença, dos quais cinco estão na enfermaria da Santa Casa.

Entre os funcionários, 15 estão afastados de suas atividades e 11 com a doença confirmada. Um deles está internado na UTI-Covid da Santa Casa. O corpo do idoso morto ontem será encaminhado para sepultamento em Engenheiro Beltrão.