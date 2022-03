Moradores do jardim Ipanema cobram ações para controle de escorpiões

O aparecimento de escorpiões amarelos no interior de residências tem preocupado moradores jardim Ipanema II, em Campo Mourão. Segundo um morador do bairro, que entrou em contato com a redação do Tasabendo.com, várias reclamações já foram feitas junto à prefeitura, porém, segundo ele, a informação recebida é de que não existe uma solução para o problema.

“Alegam não existir um veneno que seja eficaz para conter a proliferação desse animal, e o fato é que o aparecimento de escorpiões amarelos tem sido cada vez mais frequente e em diversos tamanhos”, disse o morador, que pediu para não ter o nome divulgado.

Alguns escorpiões foram fotografados por moradores e a preocupação aumenta em residências onde há crianças. “As pessoas estão apavoradas, pois muitos têm crianças pequenas e sabem que a picada de um escorpião pode ser mortal”, evidencia o denunciante.

Ainda de acordo com a denúncia, há anos os moradores reclamam da falta de infraestrutura no bairro com a falta de um acesso com calçamento e iluminação pública. “Sem nenhuma ação da prefeitura para sanar o problema, agora, para piorar ainda mais as condições de moradia de todos, somos obrigados a conviver com pilhas de entulhos e restos de obras que pessoas descartam nos diversos terrenos da região, que por sua vez encontram-se em completo estado de abandono. Várias foram as reclamações, mas não vemos nenhuma ação para sanar definitivamente o problema”, reclama o morador.

OUTRO LADO

Sobre os escorpiões, a reportagem ouviu o chefe da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, Carlos Bezerra, e ele falou que as ações de controle a prevenção estão sendo feitas em todos os bairros onde aparecem esses animais.

“Todos os casos que chegam até a secretaria, nós vamos ao local, verificamos e orientamos os moradores, mas não fazemos ações de eliminação. O Ipanema é uma região que tem aparecido o escorpião amarelo e por isso orientamos as pessoas sobre medidas que cada um precisa adotar de forma individualizada”, disse Bezerra.

Medidas básicas paliativas também devem ser adotadas pelos moradores, conforme explica o chefe da Vigilância Sanitária. “As pessoas precisam manter os cuidados, evitando deixar entulhos nos quintais, os quais servem de abrigo para os escorpiões. Temos distribuído panfletos com orientações nos bairros e em caso de picada do escorpião amarelo, a pessoa deve procurar imediatamente o serviço de urgência e emergência. Se for possível fazer a captura do animal é importante levar também”, orienta, ao destacar que os agentes de endemias também distribuem panfletos nas áreas de maior risco durante as ações de combate à dengue.