Moça que morreu na Santa Casa não tinha coronavírus

A jovem de 21 anos, Geizimara da Silva Gomes, que morreu na semana passada no hospital Santa Casa, não tinha coronavírus. Resultado negativo do exame para Covid-19 foi divulgado neste domingo e deu negativo.

Ela foi atendida na quarta-feira passada pelo Samu, com complicações respiratórias e, seguindo o protocolo da Organização Mundial da Saúde, o caso foi tratado como suspeita de coronavírus.

Os familiares se manifestaram com indignação nas redes sociais por não poderem velar o corpo da moça, respeitando o procedimento adotado para óbitos com suspeita da doença.

As autoridades de saúde lembram que todos as mortes relacionadas à doenças respiratórias são tratadas, em todo o mundo, como suspeita de Covid-19 e devem ser seguir o protocolo do Ministério de Saúde.