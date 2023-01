Mês de férias reduz em até 30% as doações de sangue no Hemonúcleo

O Hemonúcleo de Campo Mourão alerta para a importância da doação de sangue durante o período de férias, quando o número dessas ações diminui de forma significativa, em até 30%.

A chefe do Hemonúcleo, Michele Cristine Araujo Berbet disse que a situação se complica porque é justamente nesse período do ano em que a demanda aumenta. “Janeiro e fevereiro são os meses mais fracos, por conta das férias. Nosso estoque está controlado, mas a saída tem sido grande”, diz Michele.

Para se ter uma ideia, fora o período de ferias, a media normal de coleta gira em torno de 50 bolsas diárias, número que despenca até para 15 nesse período. “Teve um dia que coletamos apenas 15 bolsas, mas a redução gira em torno de 30%. É uma queda drástica, por isso pedimos para que os doadores colaborem”, pede ela.

O atendimento foi retomado em horário normal no início de janeiro, no entanto, durante essa semana e na próxima, a coleta será feita apenas no periodo da parte da tarde, já que um médico está de atestado.

A doação é feita por agendamento. Por meio do link www.saude.pr.gov.br/doacao o doador poderá escolher a melhor data e horário para ir o Hemonúcleo. Para isso é necessário informar o CPF.

Outa ferramenta de contato e agendamento é o WhatsApp. O contato deve ser feito pelo (44) 99878 3811. O Hemonúcleo está localizado na rua Mamborê, 1.500, ao lado da 11ª Regional de Saúde.