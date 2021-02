Médico faz alerta: Santa Casa não tem mais vagas para pacientes com covid

O hospital Santa Casa de Campo Mourão entrou em colapso e não dispõe mais de leitos para atender pacientes da covid-19, seja na ala UTI/SUS ou particular. O setor de enfermaria também está lotado.

Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira, o diretor técnico do hospital, Dr. Renato Schmitz Gibim, disse que a Santa Casa não consegue atender mais ninguém, nem por plano de saúde, nem pelo SUS.

“Não existe mais capacidade física, de prédio, de salas para atender coronavírus. Temos pacientes na sala de procedimentos, no corredor, na espera, dentro da clínica covid, e não temos leitos para atender as pessoas, A rede SUS está completamente lotada, Não temos mais onde colocar pacientes SUS. A UTI covid está sempre lotada e neste momento não temos leito para convênio também. Não adianta chegar pra gente e dizer que paga, não existe vagas”, lamenta o médico.

Enquanto apresenta o quadro caótico do município, Gibim lamenta a irresponsabilidade de muita gente, que insiste em participar de eventos e promover aglomerações.

“Ontem à noite passei na rua e, meu Deus, tá tudo lotado. Estão brincando com a vida, não estão se cuidando. Os bares lotados. Faço um apelo, cuide-se. O bar está lotado, mas fique em casa”, orienta ele.

Segundo ele, o estado todo enfrenta a falta de vagas. “A regulação me liga pedindo um leito por favor, porque existe paciente intubado dentro de ambulância por aí, esperando uma vaga e nós não temos. Buscam uma vaga em qualquer lugar do Paraná, mas não tem e o pessoal continua saindo para as baladas. Faço um apelo para a população de Campo Mourão e região. Mantenham o isolamento, use máscara, não coloque a mão no rosto, lave as mãos toda hora e não saia para baladas, para a rua, evite aglomeração”, implora.

Ontem à noite, Gibim diz que recebeu duas jovens, de 21 e 24 anos, com o coronavírus. “Os jovens não estão se cuidando.”