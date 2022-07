Mais um mutirão de combate a dengue neste sábado

O setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Unimed e Tiro de Guerra, vai realizar mais um mutirão de combate ao mosquito transmissor da dengue neste sábado (30), a partir das 8 horas. A concentração na área central será em frente a Unimed, com a confirmação de 85 pessoas.

O trabalho será recolher materiais que acumulam água dispensados irregularmente nos espaços públicos e terrenos baldios. Na área central o mutirão vai abranger a região do Sesc e Jardim Flora. Na Asa leste o Jardim Tropical e na região do grande Lar Paraná o Conjunto Cohapar.

O município de Campo Mourão está com 1.439 casos de dengue confirmados em vários bairros. “Não podemos baixar a guarda. Não basta o poder público fazer seu papel se não tiver a colaboração da população”, alerta a supervisora geral de campo, Marinalva Ferreira da Luz. A limpeza de quintais e descarte de resíduos é responsabilidade do proprietário do imóvel.