Mais duas mortes por covid-19 no hospital Santa Casa de C. Mourão

A pandemia do novo coronavírus causou mais duas mortes de pacientes internados no Hospital Santa Casa de Campo Mourão. Uma das vítimas é um homem de 43 anos, morador em Campo Mourão e a outra é uma mulher, de 68 anos, de Goioerê.

Segundo informações do hospital Santa Casa, o morador de Campo Mourão estava internado desde o dia 21 de julho, enquanto a moradora de Goioerê havia dado entrada no hospital no dia 26 deste mês, transferida da Santa Casa de Goioerê.

Campo Mourão chega a 14 óbitos pela covid-19 e a região Comcam a 49. Boletim divulgado nesta terça-feira, apontava mais 33 novos casos de coronavírus na região, sendo 20 apenas em Campo Mourão. A nível regional, desde o inicio da pandemia, são´18.78 casos.