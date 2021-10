Mais 193 mil vacinas da Pfizer/BioNTech chegam ao Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta sexta-feira (29) 193.050 vacinas da Pfizer/BioNTech. A nova remessa ainda aguarda a divulgação do informe técnico do governo federal que definirá o público-alvo.

Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 10h20, e foram encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para conferência e armazenamento. As doses devem ser descentralizados nos próximos dias para as 22 Regionais de Saúde.

Além deste lote, outras 250 vacinas da AstraZeneca/Fiocruz chegam ainda nesta sexta, às 18h40, no voo G3 1108.

De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já são 15.715.123 vacinas aplicadas no Paraná contra a Covid-19, sendo 8.565.957 D1 e 6.770.384 D2. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 38.269 doses adicionais (DA) e 342.110 doses de reforço (DR).