Luiz Alfredo devolve novamente metade de seu subsídio de vereador

O Vereador Luiz Alfredo (Patriota) transferiu novamente para Fundo Municipal de Saúde 50% do seu subsídio de Vereador referente ao mês de abril. O valor repassado foi de R$ 2.740,32.

Segundo o Vereador, “Nesse momento temos de ter consciente em reduzir despesas públicas para auxiliar na saúde. O que permite que outros recursos auxiliem quem não pode ter seu negócio aberto. Sei que pode ser pouco. Se todos no cargo público restituir 50% do ganho por 2 meses, tenho certeza absoluta que será muito”, destacou.

Seu subsídio bruto é no valor de R$ 7.073,47, que com descontos de INSS e IRRF fica no montante de R$ 5.480,63.

RELEMBRE

O vereador também tomou a medida no mês passado (com seu subsídio de março) devolvendo o valor. Ele havia avisado que faria isso também no próximo mês. A decisão de devolver gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversas pessoas pedindo para outros copiarem a ideia.