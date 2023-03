Lira aponta índice superior a 10% de infestação do Aedes aegypti em CM

O excesso de chuva das últimas semanas elevou a muito o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, em Camp Mourão. De acordo a Secretaria Municipal de Saúde, a infestação do mosquito transmissor da dengue está em 10,76%, número maior até que o pico da epidemia do ano passado.

A situação coloca Campo Mourão em situação de alto risco para a dengue. De cada 10 imóveis de Campo Mourão, um tem foco do mosquito Aedes aegypti.

Conforme o levantamento divulgado nesta quinta-feira, há regiões da cidade em que o índice chegou a 25%, como é o caso do Indianápolis e o jardim Novo Horizonte.

Superior a 20% estão os jardins Paulino, Europa/Parque Industrial (23,08%); São Francisco (20,69%) e Damferi (20,51%); Alvorada, Bandeirantes, Piacentini, Primavera, com 20%. Acima de 10% estão outros 14 bairros.

A situação preocupa a Secretaria Municipal de Saúde, que reforça o alerta para que a população colabore, não deixando nenhum tipo de recipiente com água parada.

Segundo a coordenadora do trabalho de campo, Marinalva Ferreira da Luz, a situação é muito preocupante, tendo em vista que parte da própria população não entende a gravidade do problema. “Tem gente que prefere ser notificada do que resolver o problema. As chuvas contribuíram sim, mas o descaso dos moradores também compromete muito, pois a maioria dos focos está nas casas. Não vamos dar conta, se a população não fizer a sua parte”, disse ela.

O cenário é desafiador e a Secretaria de Saúde diz que vai intensificar as ações, mas também as multas a quem não colaborar. “Estaremos mantendo as ações com caminhadas ecológicas, e também vamos lançar multas, pois precisamos do apoio de todos nesse momento.”