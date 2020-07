Lar dos Velhinhos tem a 3ª morte pela covid-19 e CM chega a 13 óbitos

Uma idosa de 77 anos, foi a terceira vítima fatal da covid-19, no Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan. Ela havia sido internada ontem no hospital Santa Casa e não resistiu. Com mais esse caso, Campo Mourão chega a 13 mortes pelo coronavírus.

Outros dois internos, ambos de 75 anos, já haviam falecido pela doença nos dias 17 e 25 de julho. De acordo com o último boletim emitido pela instituição, o local abriga 54 idosos, dos quais 26 testaram positivo para o coronavírus.

Dos casos positivos, 21 estão estáveis, isolados na própria instituição e onze, suspeitos, também foram isolados no local.

No hospital, há um internado na UTI-Covid e outros quatro na enfermaria. Entre os colaboradores, 15 estão afastados. Dois estão internados na Santa Casa, um na UTI e outro na enfermaria. Dez estão em isolamento domiciliar.