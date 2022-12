Lançado o Programa de Proteção à Saúde Menstrual em Campo Mourão

Meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade vão receber absorventes gratuitamente em Campo Mourão. O novo benefício faz parte do Programa de Proteção à Saúde Menstrual, lançado oficialmente na manhã desta sexta-feira (16), no auditório da Casa do Empreendedor. O programa, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, atende lei de autoria da vereadora Naiany Hruschka Salvadori.

Inicialmente o programa foi viabilizado com recursos de emenda partalmentar do deputado federal Ricardo Barros, no valor de R$ 250 mil. A intenção garantir acesso ao produto de higiene a meninas e mulheres que não têm condições de comprar, o que acarreta riscos à saúde e à dignidade feminina.

“Estou recebendo um presente de Natal”, disse a vereadora, ao agradecer ao prefeito Tauillo Tezelli. Têm direito de ser atendidas pelo programa alunas da rede pública; adolescentes em regime de semiliberdade ou internação pela prática de atos infracionais; detentas, acolhidas nas unidades prisionais femininas; adolescentes e mulheres acolhidas nas unidades e abrigos sob gestão do município.

O prefeito Tauillo fez uma retrospectiva das ações realizadas pela administração municipal para melhorar o atendimento à saúde e destacou a parceria com a Câmara de Vereadores para viabilizar o programa. A expectativa é que no próximo ano o município receba mais recursos, já que o Ministério da Saúde lançou uma a portaria que garante incentivo financeiro para essa finalidade.