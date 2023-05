Inscrições para o programa Mais Médicos no Paraná começam nesta sexta-feira (26) e o prazo final vai até dia 31. São 327 vagas distribuídas em 148 municípios. O processo acontece por meio do edital nº 5, publicado pelo Ministério da Saúde.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do Sistema de Gerenciamento de Programas do Ministério da Saúde. É possível acessar o site AQUI. Durante a inscrição, o profissional pode selecionar até dois locais de atuação de sua preferência.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, classificou o programa como fundamental para garantir a expansão de atendimento, sobretudo em regiões de maior vulnerabilidade.

“É um programa de grande validade para toda a estrutura da saúde pública, pois permite alocar profissionais para áreas de maior vulnerabilidade social, expandindo o acesso aos serviços de saúde. O Paraná avalia como positiva a continuidade do programa e ressalta sua parceria com o Ministério da Saúde”, disse.

ATENÇÃO PRIMÁRIA

Neste momento, o programa será destinado para atuação de médicos na Atenção Primária à Saúde, podendo expandir, posteriormente, o atendimento em ações especializadas, como assistência à população indígena e Atenção Prisional. O Mais Médicos prioriza profissionais formados em território nacional, dedicando apenas as vagas remanescentes para aqueles que tenham sua formação no Exterior, desde que possuam a aprovação do Revalida. Após o processo de validação, os médicos irão se apresentar aos municípios entre os dias 16 e 22 de junho.

“O governador Ratinho Junior nos delegou a missão de ampliar a capacidade de atendimento no Estado da maneira mais eficiente e atenciosa possível. Garantir que estes profissionais possam atuar na linha de frente do cuidado às pessoas é mais um passo nesta direção”, afirmou o secretário.

Originalmente, o Paraná receberia 338 vagas. No entanto, a fim de evitar duplicidade, 11 destas vagas foram retiradas do edital por já terem sido assumidas pelo programa Médicos pelo Brasil.

Fonte: Agência Estadual de Notícias