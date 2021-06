Infestação do mosquito Aedes aegypti está em 2,06% em Campo Mourão

O Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti (LIRA) realizado nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde apontou 2,06 por cento de infestação na média geral. O índice preconizado pelo Ministério da Saúde é abaixo de um por cento.

Das 43 localidades analisadas, em seis o índice ultrapassou 5 por cento, que é considerado alto risco. A situação mais preocupante foi constatada no Jardim Santa Cruz (José Richa/Modelo), com 10,81% de infestação. Em seguida vem o Conjunto Fortunato Perdoncini (8,82%), Nossa Senhora Aparecida (8,33%) e Indianápolis (6,25%). Em 18 localidades, o LIRA constatou índice zero de infestação.

Dos 1.749 imóveis verificados, em 36 foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti, a maioria em residências. Os principais criadouros estão em locais que acumulam materiais recicláveis, como plásticos, vidro, papelão e sucatas. Segundo a coordenadora de campo, Nalva da Luz, atualmente a cidade está com 50 casos de dengue.

Ela ressalta que a amostragem serve de base para o trabalho de combate ao mosquito. O índice de infestação é obtido a partir dos resultados das amostras analisadas em laboratório. “Nossas equipes já estão nos locais onde foram encontrados os índices mais altos. Lembramos sempre que é obrigação de cada morador não deixar água parada, que são os potenciais criadouros do mosquito transmissor”, complementa.