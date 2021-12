Infestação do mosquito Aedes aegypti em Campo Mourão cai para 1,66%

O Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti (LIRA) realizado na semana passada pela Secretaria Municipal de Saúde apontou um índice geral de 1,66%. O número representa uma queda em relação ao LIRA realizado no mês de outubro, que apontou um índice geral de 3,54%. O índice preconizado pelo Ministério da Saúde é abaixo de um por cento.

Das 43 localidades analisadas, em 5 o índice ultrapassou 5 por cento, o que é considerado alto risco. Os índices mais altos foram constatados no Jardim Cidade Nova, com 11,36% de infestação e no Jardim Pio XII (6,25%). Em 22 localidades, o LIRA constatou índice zero de infestação. De agosto de 2020 a agosto 2021 foram registrados 38 casos de dengue no município, o que representa uma queda de 94 por cento em relação ao ano passado.

Dos 1.568 imóveis verificados, em 26 foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti, a maioria em residências (50 por cento). Os principais criadouros estão no lixo, como plásticos, vidro, metal, papelão e sucatas (44,40%). O índice de infestação é obtido a partir dos resultados das amostras analisadas em laboratório e serve de base para o trabalho de combate ao mosquito.

A coordenadora de campo do Setor de Endemias, Marinalva Ferreira da Luz, explica que esse foi o último levantamento do ano. “Apesar da queda na infestação, o que mostra que o trabalho diário tem apresentado resultados, a população não pode descuidar”, ressalta, ao acrescentar a importância de eliminar recipientes com água parada, que são os criadouros para o mosquito.