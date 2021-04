Índice de infestação da dengue preocupa em C. Mourão

Apesar de ter apenas um caso positivo de dengue, os índices de infestação do mosquito Aedes aegypti (transmissor da dengue) são preocupantes no município de Campo Mourão.

Segundo Marinalva Ferreira Luz, supervisora geral do Programa Aedes Aegypti da secretaria de Saúde, o município está com índice altíssimo de infestação: 5.18%.

“É muito preocupante, pois representa que de cada 100 imóveis, cinco estão contaminados com larvas do mosquito. E como trabalhamos em cima de coleta de amostras, constatamos que alguns bairros estão com índice muito superior a isso. No Tropical, por exemplo, o índice de infestação é de 16.08% e o Fortunato Perdoncini aparece com 14.63%. É muito preocupante e precisamos da colaboração de todos, eliminando água parada”, disse Marinalva.

O período chuvoso contribuiu para o aumento das larvas, segundo ela. “O clima contribui muito. Os agentes de endemias estão atuando, mas principalmente com orientação, pois nem sempre é possível ter acesso aos quintais. Onde são encontradas larvas, o morador é notificado e multado”, declara ela.

Na primeira quinzena de abril será realizado mais um Levantamento de Índices do Aedes aegypti. O primeiro já foi feito em janeiro. “Vamos fazer mais um levantamento de índice para analisar o cenário em toda a cidade. Hoje temos o vetor, mas a maior preocupação é se o vírus passar a circular”, disse ela.

REGIÃO

Em apenas uma semana, segundo o boletim da Secretaria da Saúde do Paraná, a região da Comcam registrou mais 149 casos de dengue, totalizando 669

casos confirmados da doença desde o início do período, em agosto de 2020.

Em dois municípios a situação é crítica: Campina da Lagoa e Ubiratã, que contabilizam 296 e 286 casos, respectivamente. Desde a semana passada, já está sendo utilizado o fumacê para o combate ao mosquito Aedes aegypti