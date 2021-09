Imunizantes que chegaram nesta quinta ao Paraná serão usados para completar esquema vacinal

Chegaram ao Paraná, na manhã desta quinta-feira (16), 324.930 vacinas contra a Covid-19. São 115.500 doses do imunizante Covishield (AstraZeneca/Fiocruz) e 209.430 do Comirnaty (Pfizer/Biontech), todas de segunda dose (D2), para completar o esquema vacinal da população com idade entre 40 e 59 anos e de alguns grupos prioritários.

Assim que desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, as vacinas foram encaminhadas para separação e armazenagem no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). Elas serão distribuídas às Regionais de Saúde conforme o cronograma previsto para a segunda aplicação.

A remessa faz parte de um lote com 5.158.560 doses distribuídas pelo Ministério da Saúde aos 26 estados e ao Distrito Federal. Em todo o País, 267.623.564 vacinas já foram confirmadas para envio aos estados. Até o momento, o Paraná recebeu 14.082.880 doses, e cerca de 640 mil estão em processo de envio e distribuição.

De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, quase 12 milhões de doses já foram aplicadas no Estado (11.973.358). Com isso, 8.044.872 de pessoas já receberam ao menos uma dose do imunizante, 92,26% da população adulta. Quase metade dos paranaenses com mais de 18 anos já completou a cobertura vacinal, com a aplicação de 4.250.593 segundas doses ou do imunizante de dose única.

