Idosa morre e CM chega a 53 óbitos pela covid-19

Uma idosa de 96 anos morreu nesta quinta-feira, vítima do coronavírus, elevando para 53 o número de óbitos pela doença em Campo Mourão. Segundo nota divulgada pela prefeitura, a paciente foi diagnosticada com a covid-19 no mês de novembro. Ela foi hospitalizada, recebeu alta, mas voltou a ser internada com complicações respiratórias.

Nesta quinta-feira, a idosa não resistiu as sequelas deixadas pela doença. Conforme boletim divulgado nesta tarde, apenas nas últimas 24 horas, Campo Mourão registrou mais 42 novos casos e 21 recuperações. Desde o início da pandemia, o município soma 2.967 casos.

São 153 mortes na região em consequência da covid-19. Ontem, foram três óbitos, em Campina da Lagoa (que soma 7); Mamborê (6) e Peabiru (9).