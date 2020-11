Hemonúcleo precisa de doações de sangue O positivo e negativo

O Hemonúcleo de Campo Mourão está precisando com urgência de reposição de sangue dos tipos O positivo e O negativo. Atendendo os hospitais de Campo Mourão e da região, a demanda tem sido grande.

Casos de acidentes de trânsito, que também são frequentes na cidade e região consomem boa parte do estoque do banco de sangue. Pessoas que são do tipo sanguíneo O negativo são doadoras universais. No entanto, só podem receber doações de quem tiver o mesmo tipo de sangue.

Por conta da pandemia de coronavírus, para doar sangue agora, o doador deve fazer o agendamento pelos seguintes telefones: (44) 998783811; (44) 3523-2327, ou (44) 3525-1102.