O Hemonúcleo de Campo Mourão continua com estoque baixo de sangue e dependendo da boa vontade de voluntários para a reposição. Ainda por conta da pandemia, as doações devem ser agendadas com antecedência.

Para isso é necessário acessar o seguinte endereço eletrônico: www.saude.pr.gov.br/Pagina/Doacao-de-sangue

Com a pandemia da Covid-19, as doações de sangue tiveram uma queda de cerca de 40% no Estado, o que impacta diretamente no atendimento aos 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos do Paraná que recebem bolsas de sangue e dependem da hemorrede.

SEGURANÇA

O Hemepar adaptou todo o fluxo de atendimento para trazer segurança na prevenção da Covid-19 na hora da doação. O agendamento é online e o atendimento feito com oito pessoas a cada meia hora para evitar aglomerações, com utilização de álcool gel 70% e profissionais devidamente paramentados.

VACINADO PODE DOAR

Pessoas imunizadas contra a Covid-19 podem fazer doações de sangue normalmente, desde que aguardem o período estipulado para cada tipo de vacina. A CoranoVac, da Sinovac/Butantan, estabelece um prazo de 48 horas após a aplicação para que o cidadão possa fazer doação de sangue. A AstraZeneca/Fiocruz, a Pfizer/Comirnaty/BioNtech e a Janssen pedem o intervalo de sete dias para a doação.