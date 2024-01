Hemonúcleo atenderá no período da tarde durante o mês de fevereiro

O Hemonúcleo de Campo Mourão começou a atender no período da tarde e permanecerá com as coletas, das 13h às 16h, até o final do mês de fevereiro. Até o dia 19 de janeiro, o atendimento foi no período da manhã.

O órgão é responsável pela captação de bolsas de sangue para atender pacientes nos hospitais de Campo Mourão e região. Segundo a chefe do Hemonúicleo Michele Cristine Araujo Berbet, a média de coleta diária tem sido de 30 bolsas.

“Em média são feitas 30 coletas durante o meio expediente de atendimento”, afirma.

SERVIÇO

Hemonúcleo: Rua Mamborê, 1500 – anexo 11ª Regional de Saúde.

Atendimento: Com horário agendado por meio do site: www.saude.pr.gov.br/doacao ou pelo Whatsapp (44) 99878-3811