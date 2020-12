Hemonúcleo atende em horário diferenciado no fim do ano

Durante o período de feriados de final de ano, e principalmente neste período de pandemia, a preocupação de médicos e responsáveis pelos bancos de sangue é com a queda no número de doadores. Como muita gente viaja, os estoques não são repostos e a necessidade é, muitas vezes, maior, em razão do aumento do número de acidentes.

Em Campo Mourão, o Hemonúcleo divulgou a programação de atendimento neste fim de ano. Por conta da pandemia do coronavírus, as coletas de sangue ocorrem apenas por meio de agendamento. Nesta semana de natal, o banco de sangue segue aberto até quinta-feira (24) e na próxima semana, de segunda (28) a quinta-feira (31).

Haverá alteração no horário de atendimento, no dia 24 de dezembro, com expediente apenas no período da manhã, das 07h30 às 11h. Na próxima, de segunda a quinta também o atendimento será apenas no período da manhã. Para fazer o agendamento, o doador deve entrar em contato com o Hemonúcleo pelo telefone WhatsApp (44) 99878 3811.