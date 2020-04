Hemepar pede que doadores ajudem a repor estoques

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), solicita aos doadores dos tipos A negativo, O negativo e O positivo a comparecerem em nas unidades para doações.

Estes tipos sanguíneos são os que apresentam-se em falta em toda a hemorrede.

Para doar deve-se ter entre 16 a 59 anos (doadores com 60 a 69 anos devem permanecer em isolamento); estar bem de saúde; não estar com manifestações gripais (coriza, dor de garganta, rinite, alergias, tosse, com estes sintomas deve fazer isolamento em sua residência); estar alimentado; demais critérios serão avaliados na entrevista.

Os endereços da Hemorrede do Estado podem ser localizados no site da Secretaria de Estado da Saúde.

Agência Estadual de Notícias