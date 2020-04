Governo e secretários municipais alinham ações contra a Covid-19

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e o chefe da Casa Civil, Guto Silva, participaram nesta terça-feira (31), no Palácio Iguaçu, de uma videoconferência com secretários municipais de Saúde de 30 municípios das 22 regionais do Estado. Na pauta estiveram orientações gerais da administração estadual no combate ao novo coronavírus.

Os secretários apresentaram demandas para facilitar o transporte aéreo dos exames para o Laboratório Central do Estado (Lacen), em Curitiba, pediram um levantamento das disponibilidades de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) nos municípios e debateram estratégias de orientação da população (como call centers e campanhas informativas) e a separação de doentes em alas de hospitais ou unidades básicas.

Os secretários estaduais também reforçaram a importância de elaboração e/ou ativação dos planos de contingência municipais para enfrentar a pandemia e do alinhamento da divulgação das informações epidemiológicas, além da necessidade de utilizar os recursos repassados pelo governo federal para o enfrentamento da doença. A Secretaria Estadual da Saúde também vai normatizar, nos próximos dias, como a rede assistencial deve trabalhar para minimizar a sobrecarga do sistema público.

Carlos Andrade, secretário de Saúde de Araucária e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR), que também participou do encontro virtual, destacou o diálogo franco e constante dos secretários estaduais com os municípios. “A porta de entrada dos atendimentos é nas cidades. O Estado é sensível a essas demandas. Vamos superar juntos esse momento. Ninguém esperava essa situação, mas estamos tratando a doença com responsabilidade, com orientações técnicas, buscando união”, afirmou.

EPI

Uma das principais preocupações da administração estadual e das gestões municipais é com a quantidade de EPIs disponíveis para os profissionais da saúde. No encontro, Guto Silva pediu um levantamento detalhado dos municípios para as próximas nove semanas, até o fim de maio. O Governo do Estado vai ajudar a adquirir materiais e manter os estoques abastecidos conforme os casos da Covid-19 cresçam.

O chefe da Casa Civil também apresentou balanço de outra reunião com servidores responsáveis por compras do Estado. Ele solicitou uma metodologia que contribua para o planejamento de aquisições de materiais médicos, principalmente os EPIs, de modo que todas as cidades e regiões estejam abastecidas.

Segundo ele, o acompanhamento de estoques e das demandas será diário. “Vamos atuar com previsibilidade e antecipação, ordenando compras a partir de um plano de trabalho que compreende ações de curto, médio e longo prazos. A determinação é garantir material para todos os profissionais de saúde do Paraná que atuam no enfrentamento ao coronavírus”, disse Guto Silva.

O secretário estadual de Saúde afirmou que uma das ideias é envolver os consórcios que já têm experiência na aquisição de medicamentos. “Foi uma reunião muito importante com 30 municípios e seus secretários de Saúde. Estamos tentando comprar EPIs. Eles estão em falta, a crise é mundial, mas estamos trabalhando para ampliar a margem de apoio do Estado. O governador liberou a compra onde existe esse tipo de equipamento. Queremos buscar o que é possível para ajudar nesse momento”, afirmou Beto Preto.

Carlos Andrade acrescentou que esses equipamentos passaram a ter custos abusivos no mercado mundial e que estão em falta. “Há dificuldade nos municípios em relação à proteção aos servidores, dos profissionais que estão na linha de frente. Esses produtos sumiram do mercado. E os preços estão abusivos. Juntos podemos garantir escala de compra com preço menor”, afirmou.

ISOLAMENTO SOCIAL

No encontro, o secretário estadual de Saúde também reforçou as orientações estaduais de restrição para os estabelecimentos comerciais, a necessidade de diminuir as aglomerações e manter a política de isolamento social. “Estamos preocupados. É o momento de juntar esforços. Precisamos usar a palavra unidade para passar por esse período tão difícil da pandemia. Precisamos lembrar disso todos os dias. Temos que manter o isolamento domiciliar porque essa é a medida não medicamentosa mais importante que temos”, disse Beto Preto.

O presidente do Cosems-PR acrescentou que o distanciamento, quando possível, é a melhor maneira de evitar a proliferação do coronavírus nos municípios. “Nesse momento é o melhor tratamento, a melhor indicação, o isolamento social, a prevenção. O Paraná vem levando a sério essa medida, o que nos dá margem mais favorável de enfrentamento ao coronavírus. É um apelo para que as pessoas sigam à risca as orientações técnicas”, acrescentou. “Existe a preocupação com questões econômicas, o Governo vem discutindo de que forma pode amenizar essas medidas com a população, mas não existe prejuízo maior que a perda da vida”.

LEITOS DE UTI

A Secretaria de Estado da Saúde já começou a ativar mais 317 leitos de UTI e 731 leitos de enfermaria em hospitais de todo o Estado. A estrutura estará disponível nos próximos dias e se somará aos 3.603 leitos de atendimento especializado (públicos e particulares) já existentes em nove hospitais de referência e 51 de retaguarda espalhados pelo Paraná. Esse número pode saltar para 680 novos leitos de UTI, além de 1.611 novos leitos de enfermaria, em 90 dias.

HOSPITAL EXCLUSIVO

O Paraná também passou a contar com um hospital exclusivamente voltado para o tratamento do coronavírus: o Centro Hospitalar de Reabilitação, em Curitiba. O espaço foi esvaziado no fim de semana. O local conta atualmente com dez leitos de UTI. Outros 28 quartos de enfermaria estão sendo transformados em áreas de terapia intensiva, com previsão de funcionamento total até a próxima segunda-feira (06). Além disso, o centro possui 40 leitos para isolamento, todos equipados com aparelhos respiratórios.

Agência Estadual de Notícias