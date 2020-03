Governo coloca frota de aeronaves à disposição da Saúde

Por determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, a Casa Militar disponibilizou para a Secretaria de Saúde a frota de aeronaves do Estado. O despacho consta no Decreto 4.258/2020, assinado nesta terça-feira (17).

Os aviões serão usados para emergências médicas ligadas ao novo coronavírus (Covid-19), transporte de testes e atendimento de servidores e médicos que precisarem se deslocar rapidamente pelo Paraná, conforme as necessidades que se apresentarem.

Segundo o governador, a ação integrada vai ajudar no combate ao coronavírus. “Vamos disponibilizar todos os meios necessários para conter o avanço do novo coronavírus e para minimizar o seu impacto no nosso Estado”, afirmou Ratinho Junior. “As aeronaves serão usadas estrategicamente, nos mesmos moldes do sistema estadual de transplantes, e vão atender as necessidades da Secretaria de Saúde”.

A frota de aeronaves da Casa Militar é formada por quatro aviões – um Beechcraft BE 30, um Cessna Textron e dois Sênecas III – e mais um helicóptero. A Secretaria de Saúde dispõe de um King Air BE 200 (UTI avançada) e mais quatro helicópteros em quatro cidades: Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Cascavel.

Essa estrutura fez o Paraná ser referência nacional e internacional em transplante de órgãos com apoio do transporte aéreo. De janeiro a dezembro de 2019, foram 115 missões de apoio, perfazendo 376 horas de voo, para o transporte de 264 órgãos.

O Estado ainda conta com helicópteros do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA). Eles também poderão ser usados em casos de emergência, segundo determinação do Poder Executivo.

CORONAVÍRUS

A nova medida se soma a normativas como a suspensão das aulas nas escolas e universidades estaduais, das visitas nos parques estaduais, hospitais, penitenciárias e espaços culturais, e das férias e licenças de servidores da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Segurança Pública e Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Também serão adotadas medidas preventivas nos limites geográficos do Estado e contratados cerca de 300 novos leitos de UTI para o sistema público de saúde.

Agência Estadual de Notícias