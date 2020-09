Farmácia Universitária oferece novos serviços durante pandemia

A Farmácia Universitária, mantida pelo Centro Universitário Integrado e pela Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas, passou a oferecer novos serviços à comunidade durante a pandemia do coronavírus.

Além do atendimento normal com doações de medicamentos à população carente, a unidade também está fazendo empréstimos de camas hospitalares, com uma pequena taxa cobrada.

A farmacêutica responsável pela Farmácia Comunitária, Kelly Carvalho Mesquita Ramos disse que as pessoas que necessitarem das camas hospitalares deverão comparecer ao local para assinar um termo de empréstimo. “É só assinar esse termo, o valor cobrado é simbólico e a pessoa retira a cama”, disse ela.

Ela revela ainda que a farmácia mantém parceria com o curso de Nutrição, do Centro Universitário Integrado para pacientes que necessitam de acompanhamento nutricional. “Esse atendimento nutricional é exclusivo para pacientes com problema de saúde. Quem tem essa necessidade pode nos procurar na própria farmácia, ou no ligar. Também pedimos que as pessoas continuem fazendo as doações de medicamentos que não estejam usando em casa”, pede ela.

SERVIÇO

A Farmácia Universitária mantém o atendimento, mesmo durante a pandemia, porém com todos os cuidados exigidos pelos órgãos de Saúde, na Avenida José Custódio de Oliveira, 685, das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

O local recebe doações de medicamentos e repassa para a comunidade carente. Mais informações (44) 3518-2566.