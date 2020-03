Estudantes de Medicina começam a atuar na Ouvidoria do SUS

A Ouvidoria Geral de Saúde do Paraná recebeu os estudantes que vão atuar na recém-criada Central de Atendimento Avançado para Enfrentamento do Coronavírus – Covid-19. A Central atende a uma necessidade de separar os atendimentos que são exclusivos da doença.

Após a divulgação dos primeiros casos confirmados de pacientes infectados, a Ouvidoria iniciou o atendimento à população para orientação e esclarecimento de dúvidas. “Como aumentou muito a procura para esclarecer dúvidas sobre a doença, identificamos a possibilidade de unir estudantes e população nesse momento de extrema preocupação e dúvidas”, disse o secretário Beto Preto.

Entre os dias 13 e 23 foram realizados mais de 7 mil atendimentos. Grande parte referente à Covid-19. Quando as dúvidas aumentaram, a Ouvidoria ampliou o horário de atendimento não presencial para 24 horas por dia todos os dias da semana. Anteriormente o trabalho para atendimento ao público era restrito de segunda a sexta-feira entre 8h e 18h.

O ouvidor-geral do SUS no Paraná, Yohhan Souza, disse que há dez dias a Ouvidoria trabalha 24 horas sem parar. Desde então são registradas entre 650, 700 manifestações por dia. “O acumulado disso, cerca de 7 mil, é o volume que alcançaríamos em três ou quatro meses de trabalho antes da demanda gerada pelo coronavírus”.

Os 30 alunos iniciarão os atendimentos na Central de Atendimento Avançado nesta quarta-feira (25) em regime de escala a cada 6 horas. “O secretário entendeu que colocando alunos de Medicina traria uma tranquilidade maior para a população. Nosso objetivo é acabar com o pânico da população, tranquilizar para que as pessoas fiquem nas suas casas quando possível e, assim, não lotem as unidades de pronto-atendimento sem a necessidade real”, reforça Yohhan.

MANIFESTAÇÕES

A rotina da Ouvidora está mantida, dessa forma a manifestação que não é relacionadas à Covid-19 (como elogio, sugestão, solicitação, reclamação e denúncia) de todos os assuntos relacionados ao Sistema Único de Saúde no Paraná segue o fluxo normal. A Ouvidoria Geral da Saúde do Paraná foi criada em 2012 e registra cerca de 120 mil manifestações nos oito anos de funcionamento.

ALUNOS

Os estudantes de diversas instituições foram selecionados a partir de Chamamento Emergencial para Enfrentamento do Coronavírus.

A seleção foi feita em parceria com a Escola de Saúde Pública e Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha. Como a procura foi grande, o edital foi fechado. A Escola informa que estão cadastrados 595 estudantes e que, quando necessário, mais alunos desta lista serão chamados.

Os contatos da Ouvidoria Geral do SUS no Paraná são 0800 644 4414, ou WhatsApp 41 3330 4414, ou celular 41 99117 3500. O serviço está disponível 24horas por dia, todos os dias da semana.

Agência Estadual de Notícias