Estado reforça importância das vacinas para a saúde da mulher em todas as fases da vida

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) destaca a importância da vacinação como uma das principais estratégias de promoção e cuidado integral à saúde feminina. Manter o calendário vacinal atualizado é essencial para prevenir doenças, proteger a qualidade de vida e garantir o bem-estar das mulheres em todas as idades.

“Reforçamos que a imunização não deve ser vista como um ato isolado, mas como um compromisso contínuo com a saúde”, afirma o secretário de Estado da Saúde em exercício, César Neves. “É fundamental que as mulheres mantenham o acompanhamento médico regular e consultem os profissionais de saúde sobre as vacinas indicadas para cada faixa etária”, enfatizou.

Desde o nascimento, as pessoas em geral devem receber mais de 20 vacinas, recomendadas ao longo da vida para a proteção e prevenção de doenças. Especificamente para as mulheres, em alguns períodos a imunização se torna ainda mais importante e determinante.

Durante a adolescência, por exemplo, vacinar-se contribui para a prevenção de doenças futuras. Nessa fase, a vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano) é uma das principais formas de evitar cânceres relacionados ao vírus, como o de colo do útero. A imunização é recomendada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, preferencialmente antes do início da vida sexual.

No Paraná, excepcionalmente até 31 de dezembro de 2025, está sendo ofertada a vacina gratuitamente para adolescentes de 15 a 19 anos. O público-alvo pode encontrar a vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o Estado.

Além disso, vacinas contra a meningite (meningocócica ACWY), dengue, tétano e difteria (dupla adulto) também são indispensáveis para reforçar a proteção nessa idade.

CUIDADOS NA IDADE REPRODUTIVA

Para mulheres em idade fértil, a atenção à imunização é igualmente importante, especialmente antes e durante a gestação. Atualizar a caderneta de vacinação durante o planejamento da gravidez é essencial, pois algumas vacinas não podem ser recebidas durante a gestação. Já as doses contra a gripe, Covid-19 e tétano, coqueluche e difteria (dTpa) são recomendadas durante a gestação, pois protegem tanto a mãe quanto o recém-nascido.

PROTEÇÃO ESTENDIDA

Na menopausa e nas fases mais avançadas da vida, a vacinação continua sendo uma grande aliada. A imunização contra a gripe se torna essencial para prevenir complicações e fortalecer o sistema imunológico. Mulheres com doenças crônicas, como diabetes, ou que fazem tratamento oncológico ou imunissupressores devem redobrar os cuidados, pois têm direito a vacinas especiais ofertadas pelo Centro de Referências de Imunobiológicos Especiais (CRIE).

A Secretaria da Saúde segue orientando os municípios para que sejam intensificadas ações de vacinação, garantindo que todas as paranaenses tenham acesso às vacinas disponíveis na rede pública.

“As vacinas são um ato de amor e de responsabilidade com a própria vida. Garantir a imunização é garantir mais anos com saúde, qualidade de vida e segurança”, disse a chefe da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Sesa, Virginia Dobkowski Franco dos Santos. “O cuidado com a saúde da mulher passa também pela prevenção, e a vacinação é uma das formas mais eficazes de protegê-la”, afirmou.

COBERTURAS VACINAIS

No Paraná, a cobertura vacinal entre mulheres atingiu, até o momento, 91,32% para a vacina contra o HPV em meninas e 83,80% para a vacina dTpa (contra difteria, tétano e coqueluche), destinada a mulheres em idade fértil, de 15 a 45 anos. Para aquelas recomendadas às mulheres gestantes, a cobertura vacinal é de 56,37% para a influenza e 3.129 doses foram aplicadas contra a Covid-19.

Agência Estadual de Notícias